Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,

Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edecek" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edecek" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Federasyonu, Sergey Şoygu, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title