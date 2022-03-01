Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edecek" dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edecek" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika