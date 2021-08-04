RESTORANDAKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İZMİT'te, restoranda silahlar ateşlenirken Birol Kibar yaşamını yitirdi, Zeki Şahin ise yaralandı.

İZMİT'te, restoranda silahlar ateşlenirken Birol Kibar yaşamını yitirdi, Zeki Şahin ise yaralandı. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay gece saatlerinde, İzmit Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restorana gelen Birol Kibar ile Zeki Şahin bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya Birol Kibar ve Zeki Şahin'in yanında bulunan kişiler de dahil oldu. Silahlar ateşlenirken Birol Kibar ile Zeki Şahin yaralandı. Yaralanan Birol Kibar ve Zeki Şahin yanlarında bulunan kişiler tarafından hastanelere kaldırıldı. Birol Kibar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Zeki Şahin'in ise tedavisi devam ediyor. Yaşanan olay ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayda kavgaya karışan kişileri gözaltına alırken, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı