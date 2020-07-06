Son dakika haber | Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü için aşı önerisi
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Son dakika haber | Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü için aşı önerisi

Son dakika haberi: Rahim ağzı kanserine neden olan Human Papiloma Virüsü'nün (HPV) çok yaygın görülen, belirti göstermeyen ve cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon olduğunu dile getiren Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Son dakika haber | Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü için aşı önerisi
06.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:27

Rahim ağzı kanserine neden olan Human Papiloma Virüsü'nün (HPV) çok yaygın görülen, belirti göstermeyen ve cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon olduğunu dile getiren Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, virüse karşı aşı yapılması önerilen yaş grupları ile ilgili de bilgiler verdi.

150'den fazla HPV tipi olduğuna dikkat çeken Emsey Hospital Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, bunlardan HPV 16 ve 18 olarak adlandırılan virüslerin, dünya genelinde rahim ağzı kanserlerinin (servikal kanserlerin) yüzde 70'ine yol açtığını ifade etti. Diğer yüksek tiplerden olan tip 31, 33, 45, 52 ve 58 olarak geçen virüslerin, serviks kanserlerinin yüzde 20'inde etken olduğuna dikkat çeken Kahramanoğlu, HPV 16 ve 18 tip virüslerin, anal kanserlerin de yüzde 85'ine sebep olduğunu söyledi. Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, "Vajinal kanserlerde HPV'nin önemli rolü vardır. HPV'ye bağlı en sık izlenen lezyonlar olan ve hastaları sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal olarak da oldukça etkileyen genital siğillerin de yüzde 90'ında HPV 6 ve tip 11 virüslerinin izole edilebilir" dedi.

ÜÇ FARKLI AŞI ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Günümüzde kullanılan, gu¨ncel HPV aşıların profilaktik (koruyucu) özellikte olduğunu ifade eden Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, "HPV'ye bağlı hastalık yükünü azaltmak amacıyla, günümüze dek üç çeşit HPV aşısı geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur" diye konuştu. Aşıların uygulama şekilleri konusunda bilgi veren Kahramanoğlu şunları söyledi:

"Gu¨nu¨mu¨zde, HPV aşıları hazırlanırken virüsün geni, bir konak (maya veya baku¨loviru¨s) içerisine yerleştirilir ve böylece aşırı miktarda virus benzeri protein üretilir. Virüs benzeri proteinler şekil ve boyut açısından HPV'ye benzerler, fakat viral DNA içermedikleri için enfeksiyona veya kansere yol açmazlar."

İkili, dörtlü ve dokuzlu olarak üç çeşit HPV aşısının mevcut olduğunu söyleyen, Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Cerrahisi Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, Temmuz 2020 itibariyle Türkiye'de ikili ve dörtlü HPV aşıları mevcutken, daha fazla tip virüsü engelleyen dokuzlu aşıların da gelmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı ve aşıların etkileriyle ilgili şunları söyledi;

İkili aşı: HPV 16 ve 18'e karşı koruma sağlar. Dörtlü aşı: HPV 16 ve 18'e ek olarak, genital siğillerin etkeni olan HPV 6 ve 11'e karşı da koruma sağlar. Dokuzlu aşı: HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58'e karşı koruma sağlar.

9 YAŞINDA HPV AŞISI YAPILABİLİR

HPV aşısının,Türkiye'de henüz ulusal aşılama programına girmediğini söyleyen Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, aşıların yaşlara göre yapılabildiğini ve 9 yaşında HPV aşısına başlanabileceğini aktardı.

Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu aşı yapılması önerilen yaş gruplarını şu şekilde sıraladı;

"11-12 yaşında kız ve erkek çocuklarda rutin HPV aşılaması önerilmektedir. Daha önce aşılanmamış veya aşı serisini tamamlamamış olan 13-26 yaşındaki kişilere de aşılama önermekteyiz.Dokuzlu HPV aşısı, FDA tarafından 45 yaşına dek onaylanmıştır. 27 yaş ve ötesi için rutin aşılama önerilmese de, bu yaş grubu için kişiselleştirilmiş karara varılmalıdır. 27-45 yaş arasında daha önce aşılanmamış erişkinlerde kişisel risk faktörleri ve aşıdan alabilecekleri olası faydaları göz önüne alarak HPV aşılaması önerebiliyoruz. 15 yaş ve altında, iki doz aşı önerilirken (0 ve 6-12. ayda), daha ileri yaşlarda 0, 1-2 ve 6. ay olacak şekilde üç doz aşılama önermekteyiz. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde yaştan bağımsız olarak, 0, 1-2 ve 6. ayda üç doz aşılama öneriyoruz "

AŞI YÜZDE 95 ORANDA KORUYOR

Dokuzlu aşının diğer aşılara kıyasla erkeklerde kansere karşı ek koruma yapıp yapmadığının henüz netlik kazanmadığına dikkat çeken Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, kadınlarda özellikle 5 ek HPV tipinde, dokuzlu aşının sağladığı korumayı ikili ve dörtlü aşının sağlamadığını ve tedavide dokuzlu aşının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Kahramanoğlu, "Daha önce HPV ile karşılaşmamış kadınlarda aşının koruyuculuğu yüzde 95-100 arasındadır." dedi ve ekledi:

"İlerleyen yaşla birlikte HPV aşısının etkinliğinin azalması beklenmektedir. Bunun temel sebeplerinden biri, aşının koruma sağladığı HPV tipine karşı önceden olası maruziyettir. Yine de 25 yaş üzerinde de ve hatta rahim ağzı öncüsü lezyonlar nedeniyle (CIN 2, 3) tedavi olmuş kadınlarda aşının rahim ağzı kanseri ve öncü lezyonlarını önlemede başarısı yüzde 70'lerdedir. HPV aşıları, rahim ağzı kanseri öncü lezyonlarını ve rahim ağzı kanserinin yanısıra, dış genital bölge tümörlerini, anogenital siğilleri, HPV'ye bağlı anal, oral hastalıkları ve solunum yolundaki papillomaları da önlemede etkindir."

AŞILAMADA ALERJİK ETKEN ÖNEMLİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, HPV aşısının kullanımını engelleyecek güvenlik sorunu olmadığı belirten Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, 14 binin üzerinde kadında yapılan, dörtlü ve dokuzlu aşının kullanıldığı çalışmada, sistemik yan etkilerin diğer aşılarla benzer oranda görüldüğünü ifade etti. Kahramanoğlu "Şu ana dek dünya genelinde uygulanmış yaklaşık 300 milyon HPV aşısı ve raporlanan yan etkiler düşünüldüğünde, HPV aşısının güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Aşılama önerdiğimiz kişilerde yumurta alerjisi, antibiyotik alerjisi, kauçuk alerjisi gibi öyküleri sorgulanmaktadır." şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

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