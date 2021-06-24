Son dakika haber... Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunca düzenlenen etkinlikle çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da bulunan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunca, anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Ankara'da bulunan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunca, anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, birim müdürü ve eğitmenler eşliğinde beslenme noktasındaki hayvanları seven küçük öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamalarla sokak hayvanlarını da besledi.

Çocuklar, etkinliklerle hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikle öğrencilere merhamet duygusu, hayvan sevgisi aşılanması amaçlanırken, getirilen mamaların sokak hayvanlarına yiyecek dağıtan Pursaklar Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edilerek ilçe genelinde dağıtımının gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokaklardaki sevimli dostların beslenmesi için gerekli çalışmaların periyodik olarak yapıldığını belirtti.

Sokak hayvanlarının insanların ilgisine ve sevgisine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çetin, "Çocuklarımızla sevimli dostlarımızla vakit geçirmemiz durumunda, onların hayvanlara olan sevgileri artacaktır. Hayvan sevgisinin çocuk yaşlarda aşılanması durumunda gelecek, hepimiz için daha aydınlık olacaktır. Diğer hayvanlara karşı daha olumlu bir bakış açısı geliştirmeleri de daha kolay olacak. Minik öğrencilerimizin kişisel gelişimi için düzenlenen etkinlik ve çalışmalarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal