Son dakika haber: Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var
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Son dakika haber: Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var

Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik verilere göre, hafta sonu Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini söyledi.

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İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik verilere göre, hafta sonu Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini söyledi. Maske uyarısı yapan Prof. Dr. Yaşar, hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini belirtti. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü üzerinden hafta sonu Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini belirtti. Maske takılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Cumartesi- pazar çok yoğun miktarda gelecek. Biz onları toz olarak görmüyoruz. 'Tabakalı silikat' dediğimiz, içinde her türlü elementin bulunduğu, dünyanın ana gübreleri olarak görüyoruz. Toz taşınımı, dediğiniz zaman bereket geliyor aslında. Lodosla beraber gelen bu toz taşınımları insanlarda genelde baş ağrısına neden oluyor. Bunun nedeni ise toz dediğimiz kil mineralleri içindeki her türlü elementin bulunması. Bu elementlerinin fazlalığı, vücutta baş ve mide ağrısına neden olabiliyor. Bu dönemlerde özellikle bahar alerjisi olanlar, partikül tutucu maske takmalı, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı. Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Hafta sonu yağmurun ardından araçların üzerinin çamur olabileceğini de belirten Prof. Dr. Yaşar, "Mutlaka çamura bürünecektir araçlarımız. Umarım, önümüzdeki hafta yağmur daha çok yağar; çünkü bu tozlar, yağmurla birlikte aşağı iniyor. İnsin ki biz de rahatlayalım. Kapıyı, pencereyi açabilelim. Toprağa indikten sonra bize bereket olarak dönüyor" diye konuştu. 

Son dakika haber: Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var
Son dakika haber: Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var
Son dakika haber: Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var
Son dakika haber: Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var
Son dakika haber: Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var
Son dakika haber: Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var
Son dakika haber: Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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