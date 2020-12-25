Son dakika haber: Prof. Dr. Aydın, en iyi bilimsel makale ödülüne layık görüldü
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Son dakika haber: Prof. Dr. Aydın, en iyi bilimsel makale ödülüne layık görüldü

25.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:41
Son dakika haber: Prof. Dr. Aydın, en iyi bilimsel makale ödülüne layık görüldü

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cihan Aydın, dünyanın en önemli kuruluşlarından olan The American Society of Civil Engineers (ASCE) tarafından 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülüne layık görüldü.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cihan Aydın, dünyanın en önemli kuruluşlarından olan The American Society of Civil Engineers (ASCE) tarafından 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülüne layık görüldü.

BEÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Aydın, Hidrolik alanında hazırladığı makale ile büyük bir başarıya imza atarak 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülünü aldı. İnşaat Mühendisliği alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından olan "The American Society of Civil Engineers (ASCE)" tarafından 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aydın, bu başarısıyla önemli bir ödülü Bitlis'e kazandırdı.

İnşaat Mühendisliği Hidrolik alanında uzman olan Prof. Dr. Mehmet Cihan Aydın, "Bu ödülü kadim Bitlis kentine, ülkemize ve bilim dünyasına armağan ediyorum." dedi. Prof. Dr. Aydın, "Yeni kurulan üniversitelerimiz de artık bilimsel anlamda gerek ulusal gerekse de uluslararası platformlarda sesini duyurmaya, zor ve sıkıntılı kuruluş süreçlerinden sonra akademik başarılılara imza atmaya ve meyvelerini almaya başladı. Bu anlamda; İnşaat Mühendisliği alanında dünyanın en önemli kuruluşu olan The American Society of Civil Engineers (ASCE) tarafından 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülüne layık görülmenin gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bu ödülü kadim Bitlis kentine, ülkemize bilim dünyasına armağan ediyorum." diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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