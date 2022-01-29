Son dakika haber: POLİSİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ELİNDEKİ UYUŞTURUCUYU ÇEVREYE SAVURDU

ADANA'da narkotik polisi uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen iki ayrı eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce evindeki metamfetamin paketlerini atmaya çalışan Serkan D. (30) yakalandı. Aramalarda 49,76 gram metamfetamin ele geçirilirken, Serkan D., uyuşturucuları satmadığını, tek kullanımlık olarak paketlediğini öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Polisin geldiğini gören Serkan D, evinin damındaki güvercin kulübesine gizlediği metamfetamin paketlerini atmaya kalkıştı. Serkan D.'nin atmaya çalıştığı uyuşturucular çevreye savruldu. Polis, Serkan D.'yi gözaltına alırken, evin damında 154 ayrı pakette 49,76 gram metamfetamin ve kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ele geçirdi.

UYUŞTURUCULARI PAKETLERKEN YAKALANDILAR

Şahintepe Mahallesi'ndeki diğer adrese yapılan baskında ise İbrahim Murat İ. (23) ile arkadaşları Ferhat Ç. (30) ve Kemal B. (34), uyuşturucu maddeleri paketlerken yakalandı. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken, evde yapılan aramalarda 34,73 gram metamfetamin, 30,57 gram bonzai, 1,52 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

'KENDİM KULLANIYORUM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Serkan D., Uyuşturucuları kendim kullanıyorum. İsmini bilmediğim bir kişiden toplu olarak satın aldım ve kolaylık olsun diye tek kullanımlık olarak paketledim dedi. Diğer 3 şüphelinin ise birbirlerini suçladığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan D. ile İbrahim Murat İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ferhat Ç. ile Kemal B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.