Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit eden saldırgan Antalya'da tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı

Kahramanmaraş'ta 1 polis memurunu şehit edip, 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş'ın, Antalya'da elleri ve ayakları bağlı şekilde gömülü bulunan Aykut Çakal'ın katili olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın Kahramanmaraş'ta İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenledi.

TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYETİN ZANLISI ÇIKTI

Operasyonda polis memurlarından birini şehit eden diğerini de yaralayan Muhammet Karataş'ın Antalya'da öldürülen Aykut Çakal'ın katili olduğu ortaya çıktı.

EL VE AYAKLARI BAĞLI GÖMÜŞMÜŞ ŞEKİLDE BULUNMUŞTU

Çakal'ın ailesi kayıp bildirimiyle polise başvururken ekipler harekete geçmişti. Çakal ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulundu. Öte yandan Karataş'ın aranmasına başlandığı sırada Gaziantep'te olduğu, oradan Kahramanmaraş'a geçtiği öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kent genelinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Bölgedeki tüm mobese ve güvenlik kameraları incelenirken zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı