Son dakika haber: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
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Son dakika haber: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarla çok sayıda kaçak ürün ve 3 kişi yakalandı.

Son dakika haber: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
12.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:17

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarla çok sayıda kaçak ürün ve 3 kişi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlarla 3 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin ikamet ve iş yeri aramalarında 9 bin 236 adet cinsel içerikli hap, 350 gram nargile tütünü, 530 gram cinsel uyarıcı hap, 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Yakalanan 3 şüphelinin yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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