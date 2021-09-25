Son dakika haber: Polis dağıttığı broşürle sokakta çalıştırılan çocuklara karşı uyardı - Haberler
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Son dakika haber: Polis dağıttığı broşürle sokakta çalıştırılan çocuklara karşı uyardı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Polis dağıttığı broşürle sokakta çalıştırılan çocuklara karşı uyardı

Gelen son dakika haberlerine göre Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocuklara karşı sürücüleri dağıttıkları broşürlerle bilgilendirdi.

BATMAN (AA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocuklara karşı sürücüleri dağıttıkları broşürlerle bilgilendirdi.

Sokaklarda dilendirilen ve çalıştırılan çocuklar ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İyilik yapmıyorsunuz!" başlıklı broşürler kentin çeşitli noktalarında sürücülere verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube, Çocuk Şube, Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katıldığı çalışmada sürücüler bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Ersoy'un da iştirak ettiği bilgilendirme çalışmasında sürücülerin koluyla ilgili daha duyarlı olması istendi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Polis dağıttığı broşürle sokakta çalıştırılan çocuklara karşı uyardı - Haberler
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