Son dakika haber... Polis Arama Kurtarma ekipleri Muğla'daki orman yangınlarında görev alıyor

Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü emrinde görevli 42 polis memurundan oluşan ekip, Muğla'da orman yangınlarının çıktığı bölgelerdeki çalışmalara destek veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü emrinde görevli 42 polis memurundan oluşan ekip, Muğla'da orman yangınlarının çıktığı bölgelerdeki çalışmalara destek veriyor.

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, çok sayıda personeli ve TOMA'larla söndürme ve soğutma çalışmalarına katkıda bulundu.

Çalışmalara destek veren polis ekipleri, yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşın taleplerinin karşılanması ve sıkıntılarının giderilmesi için de mesai yapıyor.

PAK timleri, Muğla ve ilçelerinde yaklaşık iki haftadır devam eden orman yangınları için bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Bölgedeki çalışmalara katılan ekipte yer alan polis memuru Rıdvan Özdemir, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle vatandaşların yaralarını sarmak, kentte yürütülen çalışmalara destek vermek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren sıralı amirleri aracılığıyla bölgeleri gidip görev almak istediklerini belirttiklerini anlatan Özdemir, "Antalya ve Muğla'daki yangınlarda görev almak için geldik. Göreve başladığımız günden bu yana 7/24 vatandaşımızın yanında olduk. Burada arama kurtarma faaliyetleri yürütüyoruz. Aynı zamanda orman yangınlarına müdahale, soğutma faaliyetleri, vatandaşlarımızın tahliyesi, hayvanların tahliyesi, yangın bölgelerinde ulaşımın kolaylıkla sağlanması için yol emniyeti faaliyetlerinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Muğla'daki yangınlara 42 kişilik ekiple geldiklerini belirterek, ekip arkadaşlarıyla yangının yaşandığı tüm ilçe ve mahallelerde görev yaptıklarını dile getirdi.

Yangında özel kıyafet ve malzeme kullandıklarına dikkati çeken Özdemir, bu nedenle yangınlarda daha güvende görev yaptıklarını ifade etti.

Yangınlar söndürülünceye kadar bölgede aktif olarak görev yapacaklarını vurgulayan Özdemir, "Yeşil vatan bizim kırmızı çizgimiz diyebilirim. Bu yeşil vatanın korunması adına burada olmaya devam edeceğiz. Bizim burada güç veren parolamız ise 'Bu gayret söndürecek, bu birliktelik yeşertecek.' Hep birlikte ormanlarımıza sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Kadın polis de çalışmalara katılıyor

Polis memuru Arzu Büşra Başak ise orman yangınlarının ilk başladığı andan itibaren bölgeye gelmek için istekte bulunduklarını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yangın bölgelerinde gece gündüz görev aldıklarını anlatan Başak, "Geldiğimizde ilk olarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdik. Şu anda soğutma çalışmalarına destek veriyoruz. Birçok alanda yangın olduğu için ekip ekip bölgeye dağıldık. Ormanda yaşayan ve yangından zarar gören canlıları kurtarmak için çaba gösterdik. Burada bir canlıyı kurtarmak bile bizim için gurur verici. Burada canlılara müdahale eden ve kurtaran arkadaşlarımız da vardı." şeklinde konuştu.

Görev yaptığı PAK biriminin gönüllük esaslı kurulduğunu belirten Başak, kendisinin de bu birime ilk adını yazdıranlardan olduğunu kaydetti.

Başak, şöyle konuştu:

"Bir kadın olarak vatanıma ve milletime hizmet etmenin gururunu kendi içimde daha çok yaşıyorum. Tabii ki zor yanları var ama bunu gücümle yenmeye çalışıyorum. Bir vatandaşımızın yanında olmak, ona yardımcı olmak, bir can kurtarmak, zorda kalan bir vatandaşımıza el uzatmak bir kadın için onur verici."

Başak, bölgedeki yangınlar tamamen söndürülünceye kadar görevlerinin başında olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç