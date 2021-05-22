Son dakika haber! Polatlı'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Polatlı'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Son dakika haber! Polatlı'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 29 kişiden 11'i tutuklanırken, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 29 kişiden 11'i tutuklanırken, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara merkezli Bursa, Eskişehir ve Kırşehir illerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Başkentteki operasyonda Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren çalışmaları neticesinde 29 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 192,77 gram bonzai ve eroin maddesinin yanı sıra 56 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ve 1 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., E.K., S.Ç., İ.H.Ö, B.Y., M.M.A., İ.K., A.Y., C.T., A.B. ve T.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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