Son dakika haber! Plajlar pandemi sonrası en yoğun günlerini yaşıyor
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Son dakika haber! Plajlar pandemi sonrası en yoğun günlerini yaşıyor

Son dakika haberleri: Mersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi, pandemi sonrasında en yoğun günlerini yaşıyor.

Son dakika haber! Plajlar pandemi sonrası en yoğun günlerini yaşıyor
07.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:55

Mersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi, pandemi sonrasında en yoğun günlerini yaşıyor. Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması sebebiyle vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Yerli turistlerin bölgeye gelmeye başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren turizmciler ise alınan tedbirlerle sorunsuz bir tatil yaşanacağında hemfikir.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Kızkalesi sahilinde hava sıcaklığının da artmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti. Oteller tarafından plajda aileler için ayrı bölümler oluşturuldu.

Kızkalesi'nde faaliyet gösteren Barbarossa Otel'in Müdürü Nur Kaya, "Kızkalesi'nde otelciler olarak Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu genelgelerde ne önlem ifade ediyorlarsa, ona göre önlemlerimizi aldık. Genelgede hijyen, mesafe, temiz otel sertifikası diye şartlar var. Biz temiz otel sertifikası başvurusunu mart ayında yapmıştık. Denetimlerimiz onaylandı. Temiz otel sertifikalarımızı aldık" dedi.

Plajları kurallara uygun düzenlediklerini de ifade eden Kaya, "Plajlarda şezlonglar arasında 1,5 metre mesafe uyguladık. Ailelere sosyal mesafe kuralı yok. Aileler için ayrı bir alan, diğer müşteriler için de 1,5 - 2 metre arası mesafe uyguladık" diye konuştu.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan da, "1 Haziran itibariyle biz otellerimizi açtık. Gerek önemler gerekse hava koşullarıyla tatil beldemizde her şey mükemmel. Turizmciler olarak devletimize çok teşekkür ederiz. Covid döneminde devletimiz turizmcilere birçok konuda yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız gerçekten bize çok büyük destekler verdi" dedi.

Çalışkan, "Covid döneminde en sağlıklı illerden biri Mersin idi. Hastalığın en az görüldüğü illerden biriydi ve çok şükür halen öyle. Kızkalesi'nde de hiç vaka olmadı. Müşterilerimizi bekliyoruz, otellerimiz hazır" diye konuştu.

Gençler zamanlarını plajda top oynayarak geçirirken, vatandaşların çoğunluğu da denizde serinlemeyi tercih etti.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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