Son dakika haber! Pentagon: "Afganistan'daki terör tehdidinin 20 yıl önceki kadar kötü olduğunu düşünmüyoruz"
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Son dakika haber! Pentagon: "Afganistan'daki terör tehdidinin 20 yıl önceki kadar kötü olduğunu düşünmüyoruz"

Son dakika haber! Pentagon: 'Afganistan'daki terör tehdidinin 20 yıl önceki kadar kötü olduğunu düşünmüyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Afganistan'daki terör tehdidinin 20 yıl önceki kadar kötü olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Afganistan'daki terör tehdidinin 20 yıl önceki kadar kötü olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Afganistan'daki tahliye süreci hakkında yapılan açıklamada, "Kabil Havalimanı'ndaki uçuşlar, Katar'daki yoğunluğu hafifletmek için durduruldu" denildi.

Pentagon Sözcüsü Kirby, Afganistan'da El Kaide ve IŞİD'in varlığının devam ettiğini kabul etse de ülkedeki terör tehdidinin 20 yıl önceki kadar kötü olduğunu düşünmediklerini söyledi. Kirby, 11 Eylül'deki gibi ABD'ye yönelik ciddi bir tehdit oluşturacak kadar büyük bir terör yapılanması kalmadığını dile getirdi.

Kirby, Amerikan askerlerinin 169 ABD vatandaşını Kabil Havaalanı'na getirmesine yönelik açıklamasında, söz konusu faaliyeti kurtarma görevi yerine "yardım" olarak nitelendirdi. "Anladığım kadarıyla söz konusu ABD vatandaşları havalimanındaki duvarın hemen dışındaydı. Bu bir kurtarma değil, onların duvarın üzerine çıkmalarına yardımcı olmaktı" diyen Kirby, Afganistan'da havaalanının dışındaki ABD operasyonları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Kirby, ABD'lilere veya risk altındaki diğer kişilere yardım etmek için havaalanına gidilmesi gerekirse bu konudaki seçenekleri inceleyeceklerini belirtti.

"ABD askerlerine uzatılan bebek hastaydı"

Kabil Havalimanı'nda Afgan ailelerden birinin ABD askerlerine duvarın üzerinden teslim ettiği bebekle ilgili sorulara da yanıt veren Kirby, bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini ifade etti.

ABD'li Tümgeneral Hank Taylor ise ABD'nin Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerin hızını artırdığını ve son 24 saatte 16 tane C-17 ve 1 tane de C-130 ile ABD vatandaşlarının yanı sıra risk altındaki Afganlar da dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin tahliye edildiğini kaydederek, "Tahliye uçuşları istikrarlı bir şekilde artıyor ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Taylor ayrıca, şu anda Afganistan'da bulunan Amerikan askerlerinin sayısının 5 bin 800 olduğunu belirterek, ABD'nin uçuş operasyonlarının durak olarak kullanılan ülkelerden birinde geçici bir kapasite sorunu yaşanması nedeniyle için durdurulduğunu fakat daha sonra devam ettiğini doğruladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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