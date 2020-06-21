Son dakika haber: Pencere eşiğine sıkışan güvercini, itfaiye kurtardı Son dakika haberi: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir binanın pencere eşiğine sıkışan güvercin, itfaiyeye bağlı dağcılık ekibi tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir binanın pencere eşiğine sıkışan güvercin, itfaiyeye bağlı dağcılık ekibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bahariye Mahallesi, 1871 sokakta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın pencere eşiğine sıkışan güvercin, apartman sakinleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı Karşıyaka Müfrezesinden merdivenli araç ile AKS 110 ekibi sevk edildi. Binanın konumu sebebiyle merdiven açılamayınca adrese Merkez Yenişehir Müfrezesinden dağcılık ekibi sevk edildi. Pencere eşiğine sıkışan güvercin, bulunduğu yerden İzmir İtfaiyesi AKS 110 dağcılık ekibi tarafından kurtarıldı.

Kısa süreli bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu görülen güvercin, su ve yem verilerek gökyüzüne bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA