Son dakika haber! Pembeye dönüşen Meyil Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
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Son dakika haber! Pembeye dönüşen Meyil Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu

Gelen son dakika haberlerine göre Karapınar'da bulunan Meyil Gölü, pembe renge dönüşmesinin ardından ziyaretçi akınına uğradı.

24.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:31

Karapınar'da bulunan Meyil Gölü, pembe renge dönüşmesinin ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Karapınar ilçesinde Meke Gölü, Acıgöl, Çıralı Göl ve Meyil Gölü bulunuyor. Meyil Gölü, bu göllerden adı en az bilinen bir göl.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Meyil Gölü'nün, bir süre önce masmavi olan suları, pembe renge büründü.

Göl rengindeki bu değişikliğe, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla, sudaki artemia salina türündeki bakterilerin neden olduğu belirtiliyor.

Gölü görmek isteyen ve merak eden çok sayıda vatandaş, Meyil Gölü'ne akın etti. Göle Karapınar dışından, çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi özel araçları ile geldi.

Gölü önce tepeden izleyen vatandaşlar, daha sonra göl kenarına kadar indi. Ziyaretçiler, o anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekindi.

Meyil Gölü'nü görmek için Ankara'dan eşi ile birlikte gelen Neşe Göl, Gölü çok beğendiğini belirterek, "Gölün halini internetten gördüğümüzde gitmemiz gerektiğine karar verdik. Ankara'dan sadece Meyil Gölü'nü görmek için geldik. Geldiğimize değdi. Çok güzel ve büyüleyici. Görülmesi gerek bir yer." dedi.

Konya'dan ailesi birlikte gölü ziyaret eden Ali Doğru ise, Göl'ün çok hoşlarına gittiğini belirterek, "Daha önce hiç görmediğim ve gelmediğimiz bir yerdi. Masmavi halini görmeden pembe halini gördük. Bol bol fotoğraf çekindik." dedi.

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Son dakika haber! Pembeye dönüşen Meyil Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu

Kaynak: AA

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