Son dakika haber: Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

Son dakika haberleri: Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü Erzurum İspir karayolunda patlayıcı madde yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

15.08.2020 04:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 04:32

Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

ERZURUM - Erzurum İspir karayolunda patlayıcı madde yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza dün 22.00 sıralarında İspir ilçesine bağlı Yukarı Özbağ Mahallesinde meydana geldi. Eskişehir'den yola çıkan 4 ton dinamit, 10 ton 300 kilogram dinamit için kullanılan jelin bulunduğu kamyon, Erzurum-Rize karayolu Yukarı Özbağ mevkisinde sürücü Kenan Çetin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek takla attı. Kamyon içerisinde bulunan 14 ton patlayıcı madde cadde üzerine dağıldı.

Kazada kamyon içerisinde bulunan Turgut Çetin ve sürücü Kenan Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan patlayıcı maddelerin çevreye dağılmasından dolayı olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bomba imha ekipleri tarafından dağılan malzemeleri toplama çalışması başlatıldı.

Kamyonun patlayıcı malzemeleri yol ve tünel çalışmalarında kullanılmak üzere Eskişehir'den alıp Erzurum Pazaryolu ilçesindeki depoya götürmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Olay nedeniyle Erzurum - Rize karayolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Dünya
Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden...
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Dünya
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil Politika
Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı 3. Sayfa
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Yaşam
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi Spor
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Yeşim Salkım Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Süleyman Seba Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Genç
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 04:46:57. #1.14#
title