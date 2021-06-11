Son dakika haber... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika haber... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haber... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Demirören Haber Ajansı / Haluk Turgut - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'de, patenli 3 gencin kamyonun arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KOCAELİ'de, patenli 3 gencin kamyonun arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gebze'de patenli 3 genç, kamyonun arkasına tutunarak, tehlikeye aldırış etmeden ilerlemeye başladı. Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde yan yolda ilerleyen kamyon, yol ayrımında D-100 yoluna girdi. Patencilerden 2'si, yol ayrımında araca tutunmayı bırakırken, diğeri ise D-100 yolunda da tehlikeli yolculuğu devam ettirdi. Bir sürücü, gençlerin canlarını hiçe saydıkları anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, tepki gösterdi.


Son dakika haber... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Turgut

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