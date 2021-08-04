Son dakika haber: Para vermeyince şiddet uygulayan dayısını öldürdü
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Son dakika haber: Para vermeyince şiddet uygulayan dayısını öldürdü

Son dakika haber: Para vermeyince şiddet uygulayan dayısını öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ANKARA'da Erkan B. (17), kendisinden para isteyen, vermeyince de şiddet uygulayan dayısı Faruk Biçer'i (48) 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

ANKARA'da Erkan B. (17), kendisinden para isteyen, vermeyince de şiddet uygulayan dayısı Faruk Biçer'i (48) 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.  Olaydan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan Erkan B., mahkemece tutuklandı.

Olay, cuma akşamı Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Market deposunda çalışan Erkan B., iş çıkışı evde üst katta oturan dayısı Faruk Biçer ile karşılaştı. Alkollü olduğu iddia edilen Faruk Biçer, Erkan B.'den para istedi. Biçer, parasının olmadığını belirten Erkan B.'yi yanındaki kutuyu fırlatarak darbetti. Erkan B., annesinin araya girmeye çalışmasına rağmen dayısını mutfaktan aldığı bıçakla 4 yerinden bıçakladı. Biçer, kanlar içinde yere yığılırken, Erkan B. de annesini arkadaşının evine bırakarak, kaçtı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Faruk Biçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Erkan B., saklandığı metruk binada polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.  

'BANA HER GÜN ŞİDDET UYGULUYORDU' Emniyetteki ifadesinde, suçunu kabul eden Erkan B., "Dayım cezaevinden çıktığından beri her gün bana şiddet uyguluyordu. Maaşımı aldığım zaman paramı benden zorla alıyordu. Her gün sarhoş şekilde geziyordu. 'Param yok' dediğim zaman da beni dövüyordu. Olay günü yine benden para istedi, olmadığını belirtince beni dövmeye başladı. Ben de elime aldığım bıçakla kendisini öldürdüm" dedi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Faruk Biçer'in cenazesi, olaydan 1 gün önce yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren annesinin mezarının yanında toprağa verildi.

Son dakika haber: Para vermeyince şiddet uygulayan dayısını öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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