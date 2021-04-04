- Papa: "Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Papa: "Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır"

İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR - Haberler | Güncel

- Papa: "Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır" Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya Bayramı ayininden sonra yaptığı konuşmada, "Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır" dedi.

- Papa: "Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır"

VATIKAN - Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya Bayramı ayininden sonra yaptığı konuşmada, "Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır" dedi.

Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda Paskalya Bayramı ayinini yöneten Papa Francis, ayinin ardından geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma'ya ve dünyaya) hitabında pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Yoksulların Covid-19 pandemisi sırasında yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen askeri yatırımlara para harcanmasını 'günümüzün skandalı' olarak nitelendiren Papa, "Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır" dedi.

Papa, Covid-19 salgınının, özellikle de yoksullar üzerinde oluşturduğu sosyal ve ekonomik krizin ağırlığına vurgu yaptı.

Aşıların salgınla mücadeledeki önemini vurgulayan Papa, aşı dağıtımında yaşanan gecikmelerin aşılması ve aşıların, özellikle de yoksul ülkelere dağıtılması konusunda uluslararası toplumu bir arada çaba göstermeye çağırdı.

- Papa: 'Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır'
- Papa: 'Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır'
- Papa: 'Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır'
- Papa: 'Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Caner Cindoruk İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Turgut Özal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Papa: "Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 19:40:06. #1.14#
title