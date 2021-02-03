Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
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Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar

03.02.2021 08:52 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:58
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar

Son dakika haberi: BİTLİS'te, Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, corafi koşulları zor olan ve kar kalınlığının yer yer 3,5 metreyi aştığı bölgelerde hasar gören enerji nakil hatlarındaki arızayı önce dronla tespit ediyor, daha sonra da paletli araçla ulaşıp, onarıyor.

BİTLİS'te, Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, corafi koşulları zor olan ve kar kalınlığının yer yer 3,5 metreyi aştığı bölgelerde hasar gören enerji nakil hatlarındaki arızayı önce dronla tespit ediyor, daha sonra da paletli araçla ulaşıp, onarıyor.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle hasar oluşan enerji nakil hatlarını onarmak için ekipler hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3,5 metreyi bulduğu Küllüce köyünde, hasar gören enerji hatlarını onarmak için önce dronla arazının yerini tespit etti, daha sonra da paletli araçla karlı dağları aşıp, bölgeye ulaştı. Dronla tespit edilen enerji nakil hatlarındaki arızalar onarıldıktan sonra da, mahalleye elektrik verildi.

ZOR BÖLGELER İÇİN TEKNOLOJİDEN FAYDALANIYORUZEkiplerin çalışmalarını denetleyen VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ömer Çelebi,vatandaşlara kesintisiz enerji vermek için teknolojiden de faydalandıklarını belirterek,"Ekiplerimiz,  7/24 başında. Bitlis koşullarında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırsal bölgelerde yollarımız kapalı oluyor. Bu durumlarda arızalara müdahale edemiyoruz. Teknolojik alet olan drone ve paletli araçlarımızı kullanarak, arıza noktalarına müdahale edebiliyoruz. Öncelikle dron ile  yollardan uzak noktalardaki arızaları tespit edip, daha sonra da paletli arıza ekibi aracıyla teknik personel ve gerekli malzemelerle birlikte arıza noktasına ulaşabiliyoruz. Bu çalışmayla arızalarımızı kısa sürede çözüp, vatandaşlarımıza daha erken enerji veriyoruz" dedi.

 


Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
Son dakika haber | Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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