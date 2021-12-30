Son dakika haber | Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Ketta şehrindeki Bilim Üniversitesinin yakınında patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.
Belucistan Başbakanı Bizenjo'nun Danışmanı Raza Langu da bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını ve teröristlerin sivilleri hedef aldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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