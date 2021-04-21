İSLAMABAD - Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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İSLAMABAD - Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın Serena Otel'in otoparkında meydana geldiğini, olayın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştu.

AA muhabiri hafif yaralandı

Öte yandan, ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSLAMABAD - Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
İSLAMABAD - Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
İSLAMABAD - Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
İSLAMABAD - Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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