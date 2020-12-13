Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

13.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:40

Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde özel halk otobüsü şoförü polis ekiplerine çay ve kek ikram etti.

Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

KOCAELİ - Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde özel halk otobüsü şoförü polis ekiplerine çay ve kek ikram etti.

Kocaeli İzmit Sanayi Mahallesi Ömertürk Çakal Bulvarında hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle denetim yapan polis ekiplerine özel halk otobüsü şoförü çay ve kak ikram etti. Yakınlarda petrol marketi işleten özel halk otobüs şoförü polis ekipleri yağmur çamur demeden denetim yaptıklarını bu yüzden polis ekiplerine çay ikram etmek istediklerini ifade etti. Özel halk otobüs şoförü Yakup Sağlam, "Buradaki polis sabilerimize havanın soğuk olması sebebiyle çay ikram ettik. Akşam da getirdik, bugünde getirelim dedik. Onlar bizim için burada. Kendimizce böyle bir çalışma yaptık. Ben burada petrol marketi işletiyorum. Gelip geçerken görüyordum havanın soğuk olması sebebiyle çay ve kek ikram ettik. Polis ekipleri yağmur çamur demeden burada kontrol ediyorlar. Sağlık çalışanlarımız da aynı şekilde canla başla mücadele ediyorlar. Bu zor günlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına özen gösterelim. Elimizden geldiğince sokağa çıkma yasağına riayet edelim. Herkes elini taşın altına koysun. Görüyoruz ambulanslar her gün gidip geliyor. Bu zor günlerde en azından kendi açımızdan dikkat etmemiz gerekiyor" dedi

Ayrıca girişi yasak olan sahil yolunu kullanan 10 hafriyat kamyonu sürücüsüne toplam bin 320 TL para cezası kesildi.

Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

İlgili Haberler

Halk otobüsü şoförünün trafik kurallarını hiçe saydığı anlar kamerada
Halk otobüsü şoförünün trafik kurallarını hiçe saydığı anlar kamerada
Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi
Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi
16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs şoförüne 8 yıl 6 ay hapis cezası
16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs şoförüne 8 yıl 6 ay hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Kylian Mbappe Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 17:40:10. #1.15#
title