Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM Beyoğlu'nda iş yerinin önünde oturan bir kişiye, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi.

Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM Beyoğlu'nda iş yerinin önünde oturan bir kişiye, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın rahat hareketlerle olay yerine gelip, peş peşe ateş ettikten sonra ara sokağa kaçtığı görüldü.

Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan bir kişi, iş yerinin önünde oturan kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın arkasından koştu. Ancak saldırgan havaya ateş ederek, kaçtı. İlk müdahaleyi yoldan geçen bir kadının yaptığı yaralı ise gelen ambulansla hastaneye  kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incele yaparken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan tabancadan çıkan kurşunlardan biri su borusuna isabet etti. Yanındaki doğalgaz borusuna kurşun isabet etmemesi ise olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ara sokaktan çıkan bir kişinin belindeki silahı çıkararak iş yerinin önünde oturan kişiye peş peşe ateş etmesi görülüyor. Silahlı saldırgan yavaş hareketlerle ara sokağa girerek izini kaybettiriyor.

"DIŞARIDA OTURURKEN VURMUŞ"Silah sesleri duyduğunu söyleyen Ramazan Keleş "Ben içerideydim. Silah sesi gelince korktum. Dışarı çıktığımda bir kişi kaçıyordu. Polisler de peşinden kovaladı. Bir kişi dışarıda oturuyordu. Yaralandı. Daha sonra hastaneye götürdüler. Dışarıda otururken vurmuş" dedi.Polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 


Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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