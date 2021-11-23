Son dakika haber! Öz amcasını hunharca katledişi güvenlik kamerasına yansımıştı, şahıs iş yerinde yakalandı

- Güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı, katil zanlısı iş yerinde yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 13 yıldır husumetli olduğu öz amcasını öldüren zanlı, iş yerine giderek hiçbir şey olmamış gibi mesaiye başlarken, polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonrasında yakalandığı ortaya çıktı.

Olay, 19 Kasım'da Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde tutuklu hüküm yiyen ve korana virüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi. Saldırgan, Kaya'nın boynunu keserek vücudunu da defalarca bıçakladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı öz yeğeni kıyafetlerini yıkamaya vererek iş yerinde mesaiye başlamış

Olayla ilgili Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Ekipleri geniş çapta inceleme başlatırken, titizlikle yürüttükleri soruşturmada Ali Kaya'yı katleden katil zanlısının öz yeğeni Mehmet Kaya olduğunu tespit etti. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra katil zanlısı yeğen çalıştığı kurumda ekipler tarafından yakalandığı ve şüphelinin evinde yapılan aramada olay anında giymiş olduğu bütün kıyafetlerin yeni yıkandığı, detaylı üst aramasında Mehmet Kaya'nın kıyafetlerinde maktule ait olduğu değerlendirilen kan lekeleri ve vücudunda boğuşmadan kaynaklanan yeni yara izleri görüldüğü açıklandı.

Mehmet Kaya ve olaya karışan ağabeyi S.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.