Son dakika haber... Oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazasında yaralandı
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Son dakika haber... Oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazasında yaralandı

Son dakika haber... Oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazasında yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sinema ve dizi oyuncusu İlker Aksum, Adana'da kullandığı cipin devrilmesi sonucu yaralandı.

Sinema ve dizi oyuncusu İlker Aksum, Adana'da kullandığı cipin devrilmesi sonucu yaralandı.

Aksum'un kullandığı 34 CVS 562 plakalı cip, Merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Devrilen araçta yaralanan Aksum'un yardımına çevredeki esnaf koştu. Araçtan çıkartılan Aksum, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya müdahale eden esnaf Mustafa Öztürk, gazetecilere, araçtan çıkardıkları yaralının oyuncu olduğunu daha sonra fark ettiğini söyledi.

Aksum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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