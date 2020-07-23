Son dakika haber! Otomobille gişelere çarpan uzman çavuşun kaza anı güvenlik kamerasında
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Son dakika haber! Otomobille gişelere çarpan uzman çavuşun kaza anı güvenlik kamerasında

Son dakika 3. sayfa haberine göre KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiliyle gişelere çarpan uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber! Otomobille gişelere çarpan uzman çavuşun kaza anı güvenlik kamerasında
23.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:11

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiliyle gişelere çarpan uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelmişti. Kazada Uzman Çavuş Erhan Uçar idaresindeki 34 BIM 576 plakalı Peugeot marka otomobil, gişelerde bulunan beton bloklara çarparak takla atmış ve otomobil sürücüsü Uçar araç içerisinde sıkışan Uzman Çavuş Erhan Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Uzman çavuşun otomobili ile gişelere çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza kamerada

Uzman Çavuş Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Uzman çavuşun kullandığı araç gişelere çarpıyor. Çarpmasının etkisi ile araç takla atarak yanmaya başlıyor. Taklalar atan ve alev alan aracın paramparça olduğu görülüyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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