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Son dakika haber... Otomobilde av tüfeğiyle ölüme 2 tutuklama (2)

Demirören Haber Ajansı, Süleyman Ekin - Güncel
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Son dakika haber... Otomobilde av tüfeğiyle ölüme 2 tutuklama (2)

Son dakika haber... CENAZESİ ALINDIOtomobilde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden Özkan Çakal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

CENAZESİ ALINDI

Otomobilde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden Özkan Çakal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Alanya'da  toprağa verileceği öğrenildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA,


Son dakika haber... Otomobilde av tüfeğiyle ölüme 2 tutuklama (2)

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Güncel

Antalya Adli Tıp Kurumu, Güncel, Haber

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