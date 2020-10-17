Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü
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Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü

17.10.2020 01:28 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:49

Çorum'da bir otomobil ile Tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da bir otomobil ile Tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif C.'nın kullandığı 19 NC 610 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 NG 236 Tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilden çıkartılan Arif C.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken Tır sürücüsünün göz altına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü
Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü
Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü
Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUGAY GÖKTÜRK

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