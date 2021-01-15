Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi
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Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi

15.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:54

DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç, Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada alev alan otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitirdi.

Saat 20.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı'nda meydana gelen kazada 06 M 2828 plakalı spor otomobil ile Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobil ve Murat Akmaz yönetimindeki 52 ZA 335 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev aldı.

Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yanan spor otomobilin sürücüsü yanarak feci şekilde yaşamını yitirirken, yaralanan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen kişinin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi

ESKİ VEKİLİN OĞLU ÇIKTI

Kazada yanarak yaşamını yitiren kişinin kimliği saatler sonra tespit edildi. Ölen kişinin DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç olduğu belirlendi. Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları (6)
BEDDUVA: birine küfür ya da beddua ederken direk şahsa edin
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VTNDS: asırı hızlı kullanmış
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İŞSİZ: Darısı diğerlerinin başına.
Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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