Son dakika haber | Ordu'da fuhuş operasyonunda 12 kişi yakalandı
28.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:24
Son dakika haberine göre Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütlü olarak fuhuş, fuhşa teşvik veya yer temin etme suçlamasıyla 3'ü kadın 12 zanlı yakalandı.
Kadınlardan birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi