Son dakika haber... Öğrencilerin bilimsel projeleri profesörlerle buluşacak
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Son dakika haber... Öğrencilerin bilimsel projeleri profesörlerle buluşacak

Son dakika haber... Öğrencilerin bilimsel projeleri profesörlerle buluşacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, lise öğrencileri ile profesörleri 2'inci Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı'nda buluşturacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, lise öğrencileri ile profesörleri 2'inci Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı'nda buluşturacak. Öğrenciler, 170 bilimsel proje sunacak. Konferansla, genç bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

22-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2. Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı'nda öğrenciler bilimsel projelerini sergileyecek. Fen ve sosyal bilimler alanlarında çalışan bilim insanları öğrencilerle bir araya gelecek ve farklı disiplinlerde bilgi etkileşimi sağlanacak. 14 ana başlık üzerinde projelerin sunulacağı konferansta matematik, fizik, fizik CERN-BL4S, kimya, biyoloji, biyoloji DNA makale, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji, t-MBA (Gençler için MBA), bilgi teknolojisi alanlarında çalışmalar değerlendirilecek ve ISBN numarası tahsis edilmiş elektronik bildiri kitabında yayınlanacak. İlk oturumu 22 Mayıs Cumartesi günü 10.00'da başlayacak konferans, Doğa Koleji Youtube sayfasından canlı yayınlanacak. Konferans, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Deniz ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle'nin açılış konuşmalarıyla başlayacak. Program kapsamında, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Yavaş'ın "CERN ve Türkiye'nin CERN'e ortak üyeliğinin sunduğu fırsatlar" ve İstinye Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şafak Ural'ın "Felsefesiz bilim olur mu?" başlıklı konuşmaları da yer alacak.

"HEDEFİMİZ, GENÇ BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRMEK"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Doğa BAP konferansının, sadece kolejin öğrencileri için değil, ülkenin tüm lise gençliği için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Proje modelli eğitim anlayışımızın temeli bilimdir. Öğrencilerimizin akademik hayata hazırlanması için bilimsel süreç becerilerini geliştiriyoruz. Bu nedenle araştırma basamaklarını, akademik dürüstlüğü lisede öğrenmelerini hedefliyoruz. Hedef ve vizyonumuz; bilim dünyasının dikkatini çekmek ve genç bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak. Son 3 yıl içinde öğrencilerimiz 4 bin 500 bilimsel araştırma projesi üretti. Bunları çeşitli platformlarda sundular. Ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına katıldılar. Yılsonunda da Doğa BAP Konferansı'na katılarak öğrenimi zenginleştiriyorlar."


Son dakika haber... Öğrencilerin bilimsel projeleri profesörlerle buluşacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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