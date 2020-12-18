Son dakika haber | Öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygu dolu 112 mektup
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Son dakika haber | Öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygu dolu 112 mektup

18.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:30
Son dakika haber | Öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygu dolu 112 mektup

Son dakika habere göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gönderdikleri 112 mektupla teşekkür etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gönderdikleri 112 mektupla teşekkür etti.

İlçedeki Vangölü İlkokulu öğrencileri, salgınla mücadelede en ön safhada görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak için duygularını kaleme döktü.

Toplum sağlığını korumak için büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları mektuplarla teşekkür eden öğrenciler, hazırladıkları 112 mektubu sağlık çalışanlarına ulaştırmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren'e teslim etti.

Okul Müdürü Şahin Ballıkaya, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir kampanya başlattığını söyledi.

Öğrencilerin birbirinden güzel mektupları kaleme aldığını anlatan Ballıkaya, şöyle dedi:

"Salgından dolayı okullar tatil olduğu için evlerinde olan öğrencilerimizden sağlık çalışanlarına mektup yazmalarını istedik. Salgında en önde mücadele eden ve gecesini, gündüzüne katarak bizler için çalışan tüm sağlık çalışanları için yazılan duygu dolu mektupları hastane yönetimine teslim ettik. Öğrencilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Minik öğrencilerden aldığı mektuplar için mutlu olduklarını dile getiren Başhekim Eren de "Bu süreçte tüm sağlık çalışanlarımızla canla, başla çalışmaya devam ediyoruz. Bize destek olmak amacıyla minik öğrencilerimizin yazdığı mektuplar çok kıymetli. Öğrencilerimiz duygularını ve güzel düşüncelerini kaleme almışlar. Çok mutlu olduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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