Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Osmaniye'de eski sevgilisinin evini tüfekle basıp o sırada 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan şahıs, 28 yıl hapis cezası almıştı. Yargıtay'ın bu kararı az bularak cezayı 60 seneye çıkarması sonrasında adliyede sinir krizi geçiren zanlının annesi, ilaç içerek intihara kalkıştı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2012 yılında sevgilisinin evine tüfekle ateş eden Barış Soğancı, 8 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu. 28 yıl hapis cezası alan gencin cezasını Yargıtay az bularak bozdu, Barış Soğancı tekrar yargılandığı davanın karar duruşmasında 60 yıl ceza alınca annesi adliye dışında ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

İLAÇ İÇEREK CANINA KIYMAK İSTEDİ

8 yıldır tutuklu olarak yargılandığı davada Barış Soğancı 28 yıl hapis cezası aldı. Ancak Yargıtay verilen bu cezayı az bularak dosyayı bozdu. Tekrar yargılanan Barış Soğancı'ya Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi 60 yıl ceza verdi. Karar duruşmasında Barış Soğancı'nın annesi Ayşe Soğancı, oğluna verilen bu cezayı duyunca mahkeme salonundan çıkarak yanında bulunan ilaçları için intihara kalkıştı.

"ADLİYEDE İNTİHAR ETMEK İSTEDİM"

Adliyeye çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Soğancı yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak taburcu edildi. Oğlunun işlediği suç karşısında cezasız kalmaması gerektiğini ancak verilen 60 yıl cezanın çok olduğunu belirten Ayşe Soğancı yaptığı açıklamada, "Oğlum bu suçu işledi kabul ediyoruz. Biz karşı taraf aile ile barıştık. Onların acısını da paylaşıyoruz. Onlar şikayetinden de vazgeçti. Oğlum 28 yıl ceza almıştı. Biz kabul etmiştik ancak Yargıtay cezayı az buldu. Bu seferde oğluma 60 yıl ceza verildi. Ben babası tüm ailesi hepimiz yıkıldık. Adliyede intihar etmek istedim. Beni kurtardılar. Ben büyüklerimden yardım istiyorum." şeklinde konuştu.

"AİLE İLE ARAMIZDA HUSUMET YOK"

Barış Soğancı'nın babası Hacı Ahmet Soğancı ise, "Sadece oğlum değil ailecek hepimiz ceza aldık. O içeride biz dışarıda kahroluyoruz. Oğlum bir suç işledi kabul ediyorum. Cezası ne ise çeksin. Cezasız kalmasın. Ama 60 yıl ceza çok fazla. Karşı taraf aile ile aramızda hiçbir husumet yok. Oğlum kasten 8 yaşındaki çocuğu neden öldürsün. Arasında nasıl bir husumet olacak." dedi.