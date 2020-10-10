Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana
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Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana

10.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:54

Adıyaman'da 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürülen ve cesedi boş araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in davasıyla ilgili duruşma sonrası Anne Saliha Tunç'un feryadı yürekleri dağladı.

30 Temmuz 2019'da evden ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik'in (13), 2 Ağustos 2019'da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından şüpheli Abdurrahman Murat Ç., Antalya'da operasyonla yakalanmıştı.

Adıyaman Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 3. duruşması görüldü. Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdurrahman Murat Ç., güvenlik nedeniyle duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana

Adıyaman Adliyesinde görülen duruşma mahkeme karıyla 19 Ocak 2021 tarihine ertelendi. Duruşma sonrası fenalaşan Hüseyin Nasrullah Çelik'in Annesi Saliha Tunç, adliye bahçesinde baygınlık geçirdi.

"HÜSEYİN'İMİ GETİRİN BANA"

Anne Saliha Tunç'a, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Adliye bahçesinde feryat eden Anne Saliha Tunç, "Hüseyin'imi getirin bana" diye bağırdı. Anne Tunç'un feryadı yürekleri dağladı. Anne Saliha Tunç, daha sonra yakınları tarafından alınarak Adıyaman Adliyesinden götürüldü.

Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

Haber Yorumları (2)
DS: TIRÜBÜNLERE OYNUYO KATİL EVLADINA KIYAR MI İNSAN PİS
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XXX: Bu anayı ağlatanların Allah belasını versin.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 16:12:31. #1.15#
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