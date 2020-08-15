Son dakika haber | OF'TA SEL VE HEYELANIN HASARI, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI- HEYALAN ANI KAMERADA
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Son dakika haber | OF'TA SEL VE HEYELANIN HASARI, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI- HEYALAN ANI KAMERADA

Son dakika gündem haberi... TRABZON'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı.

Son dakika haber | OF'TA SEL VE HEYELANIN HASARI, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI- HEYALAN ANI KAMERADA
15.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:04

TRABZON'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı.  Of ilçesinde şiddetli yağışta aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), hayatını kaybederken, mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, risk altındaki 3 evdeki 20 kişi de tahliye edildi. İlçede belediye ve karayolları ekipleri, heyelanda kapanan bazı mahalle yollarının ulaşım açılması için çalışma başlattı. Bölgede pek çok tarım arazisi, balçığa gömülürken, temizlik ve hasar tespit çalışması başlatılan ilçede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Of ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesimde yer alan bazı mahallerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Bazı köy yollar ise ulaşıma kapanırken, elektrik kesintileri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, DSİ, itfaiye, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Of ilçesinde ticaretle uğraşan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İlçeye bağlı Sefaköy, Yemişalan, Ballıca ve Sugeldi mahallelerinde mahsur kalan 8 kişi, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

3 EV TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. Evlerde ikamet eden yaklaşık 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası Emine Köksal (74) de, sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. Tahliyeleri sağlanan vatandaşlar, geceyi yakınlarının evlerine geçirdi.

HEYALAN ANI KAMERADA

İlçeye bağlı Gökçeoba Mahallesi'nde çay arazisinde meydana gelen heyelan anı da cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla bu anları kayıt altına aldığı sırada vatandaşları "çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı duyuluyor.

BAKAN SOYLU VE KARAİSMAİLOĞLU SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, gece saatlerinde incelemelerde bulunmak üzere sel ve heyelanın vurduğu Trabzon'un Of ilçesine gitti. Of ve Hayrat ilçe kaymakamlıklarını ziyaret eden bakanlar, yetkililerden bilgi aldı.

HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yağışın etkisini yitirdiği Of ilçesinde sel ve heyelanların neden olduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Pek çok tarım arazisi ve bazı ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın boyutu, havadan da görüntülendi. İlçede kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılması için belediye, DSİ ve Karayolları ekipleri de çalışma yürütüyor. Sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları da başlatıldı. 

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Kaynak: DHA

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