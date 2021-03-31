Son dakika haber | Nişanlısına evlilik teklifi etmek için polis ekiplerinden yardım istedi

Son dakika genel haberine göre Nişanlısına evlilik teklifi etmek için polis ekiplerinden yardım istedi Gözaltına alındı numarası yaptı, nişanlısına evlilik teklifinde bulundu Nevşehir'de bir sağlık çalışanının, nişanlısına polis ekip aracından inerek evlilik teklifi yapmak istediğini iletmesinin ardından Nevşehir İl...

Nişanlısına evlilik teklifi etmek için polis ekiplerinden yardım istedi

Gözaltına alındı numarası yaptı, nişanlısına evlilik teklifinde bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir sağlık çalışanının, nişanlısına polis ekip aracından inerek evlilik teklifi yapmak istediğini iletmesinin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü gencin hayalini gerçekleştirdi.

Nevşehir'de Devlet Hastanesinde görevli Yunus Yeşilyurt, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne e-mail ile göndermiş olduğu mesaj ile en büyük hayalinin polis olmak olduğunu nişanlısına maddi durumu iyi olmadığı için bir organizasyon ile evlilik teklifi yapamadığı için durakta bekleyen nişanlısına ekip aracından inerek evlilik teklifi yapmak istediğini iletti. Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da gencin isteğini kırmayarak hayalini gerçekleştirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yunus Yeşilyurt daha sonra nişanlısının beklediği durağa ekip aracı ile götürüldü. Burada kadın polis memuru tarafından genç kıza nişanlısının gözaltına alındığını ve kendisinin de ifade vermesi gerektiğini iletti. Durağa yanaşan polis aracından polisler eşliğinde indirilen Yeşilyurt'u o şekilde gören genç kız ne yapacağını şaşırdı. Bir süre sonra otomobilden açılan şarkı eşliğinde nişanlısının önüne diz çöken Yunus Yeşilyurt cebinden çıkartmış olduğu yüzükle evlilik teklifini yaptı. Genç kız ise nişanlısının bu teklifi karşısında oldukça şaşırdığı ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN