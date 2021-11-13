Son dakika haber... Niğde'de traktörden düşen kadın öldü
Son dakika gündem haberi... Niğde'de seyir halindeki traktörden düşen 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
NİĞDE (AA) - Niğde'de seyir halindeki traktörden düşen 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde ??????? D.K, eşi M.K'nin kullandığı 51 DL 972 plakalı traktörden düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, D.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
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