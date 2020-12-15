Muhtar, babası ve eşi 4 gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Nevşehir'de Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk, babası Gazi Öztürk ve eşi Belgıya Öztürk 4 gün içinde koronavirüsten hayatlarını kaybetti. Öte yandan, Azmi Öztürk'ün annesi ve kızının koronavirüs nedeniyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü muhtarı Azmi Öztürk, babası Gazi Öztürk ve eşi Belgıya Öztürk çeşitli tarihlerde koronavirüse yakalandı.

4 GÜN İÇİNDE VEFAT ETTİLER

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Gazi Öztürk geçen cumartesi günü, Belgıya Öztürk geçen pazar günü ve mahalle muhtarı Azmi Öztürk ise, bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 4 gün içinde aynı aileden 3 kişinin ölmesi yakınlarını yasa boğdu. Azmi, Gazi ve Belgıya Öztürk köy mezarlığında toprağa verildi.

ANNESİ VE KIZININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan mahalle muhtarı Azmi Öztürk'ün annesi ile kızının ise, koronavirüs nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER