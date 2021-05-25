Son dakika haber! NECLA NAZIR, KIZININ NAFAKA DAVASINDA TANIKLIK ETTİ

Son dakika haberler: Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necla Nazır, Ferdi Tayfur'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un, eski eşi Taner Şafak'ın "Bin dolar nafakayı ödeyemiyorum" diyerek, açtığı davada tanık olarak dinlendi.

İstanbul 7. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tuğçe Tayfur ve avukatı katıldı. Duruşmada Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu 4 tanık dinlendi. Gizlilik kararı olan davanın duruşması ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak ile 2019 yılında boşandı. Taner Şafak, mahkemeye başvurarak, çocuğu için ödediği aylık bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etti. Şafak mahkemeye sunduğu dilekçede, "Koronavirüs salgını nedeniyle işlerim kötüye gitti ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğum için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı