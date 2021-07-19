Son dakika haber | Nazilli'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber | Nazilli'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Nazilli'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle 171 Sokak'taki kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber | Nazilli'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Nazilli'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Nazilli'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Nazilli'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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