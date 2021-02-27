Son Dakika | 'Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Hattı' ile zararlı içerikler mercek altında
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Son Dakika | 'Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Hattı' ile zararlı içerikler mercek altında

27.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:42
Son Dakika | 'Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Hattı' ile zararlı içerikler mercek altında

Son dakika haberler... 'Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Hattı' ile zararlı içerikler mercek altındaAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla hayata geçirdiği 'Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Hattı'na en çok kitap içerikleri ile ilgili bildirimler yapıldı.

'Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Hattı' ile zararlı içerikler mercek altında

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla hayata geçirdiği 'Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Hattı'na en çok kitap içerikleri ile ilgili bildirimler yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere çalışmalar sürdürülüyor. Çocukların bilişim teknolojilerini bilinçli, güvenli, sağlıklı, ahlaki ve insani değerler çerçevesinde kullanımlarına yönelik mekanizmalar işleten bakanlık, bir yandan Sosyal Medya Çalışma Grubu ile internet ortamında çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara anında müdahale ederken; bir yandan da Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu ile şikayet üzerine kitapları inceleyip, müstehcenlik suçuyla ilgili adli yargı organlarına bilirkişilik yapıyor. Vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınları ve uygulamaları doğrudan bakanlığa ulaştırabilmeleri için Ekim 2020'de hayata geçirilen 'Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Hattı'na zararlı içerik olarak değerlendirilebilecek ihbarlar da gelmeye başladı. İhbarlar arasında en çok kitap içerikleri yer alırken, sosyal medya ağ sağlayıcısından yapılan paylaşımlar, internet oyunları ve çizgi filmlerle ilgili de başvuru gerçekleşti.

Pelin ÜZEK KILIÇ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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