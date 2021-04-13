Mustafa Üstündağ'ın kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Mustafa Üstündağ'ın kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eren AyhanMUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparkta kavga yapan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı
Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparkta kavga yapan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişinin darp edildiği 1 kişinin ise silahla yaralandığı olay sonrası ise Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bodrum'da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninden sonra oyuncu Mustafa Üstündağ, bir yakınının ralliye katıldığını ve henüz dönmediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu. Görevliler ise aracın arızalandığını, çekiciyle aracın getirildiğini söyledi. Kafeteryada araçların listesini yapan Karya Otomobil Sporları Derneği Başkanı Atıl Atılgan'a yönelen Üstündağ, "Sen ne iş yapıyorsun burada benim kardeşim nerede" diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine başka bir yetkili navigasyon sisteminden aracın ve tanıdığı kişinin iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Tekrar kafeteryaya dönen Üstündağ bu sefer kadınların çocukların yanında küfretmeye başladı. Dışarı çıkan Üstündağ daha sonra telefonla birilerini arayarak bulunduğu yere çağırdı. Yaklaşık 15 dakika sonra zırhlı bir lüks otomobille alana gelen 4 kişi üzerlerindeki montları çıkararak kafeteryaya yöneldi, kapıyı tutan vatandaşlara vura vura Atılgan'a ulaştı. 2 kişi Başkan Atılgan'ı öldüresiye dövmeye başladı. Diğer 2 kişi ise yaklaşanlara saldırdı. Tepkilerin büyümesinin ardından 4 kişi lüks araca binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ardından Mustafa Üstündağ da 3 koruma eşliğinde arabaya binerken görevlilerden birinin 'polis çağırdık bir yere gidemezsiniz' sözü üzerine Üstündağ ve yanındakiler geri dönerek başka bir yetkiliyi daha darp etmeye başladı. Mustafa Üstündağ ve yanında bulunan adamlar araçlarına binip gittikleri esnada otopark kapısını kapatan görevliler otoparkın önüne araba çekerek gitmelerine engel olmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca polis bekleyen vatandaşlar ile Mustafa Üstündağ arasında tekrar sözlü tartışma başladı. Üstündağ'ın arabasından inen 1 kişi belinden çıkardığı silahı sıkmaya başladı. Silahtan çıkan kurşun ise kendi adamlarına isabet etti. Polis ekiplerinin gelmesiyle Mustafa Üstündağ ve 4 kişi gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan Mustafa Üstündağ ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 kişi ön kapıdan alınırken, Mustafa Üstündağ arka kapıdan adliyeye sokuldu. Güvenlik nedeniyle arka kapıdan içeri alınan Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Otoparkta bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye çekilen kavga anları ise dehşete düşürdü. Kavgada yaşanan darp anları ve silahlı yaralama anları olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Mustafa Üstündağ'ın kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Mustafa Üstündağ'ın kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Mustafa Üstündağ'ın kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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