Son dakika haber: Muş'ta sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulanıyor.

Sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Muş'taki bütün hastanelerde ve aile sağlık merkezlerinde ikinci doz aşılarını oluyor.

Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bahattin Bayar da sağlık çalışanlarıyla ikinci doz aşısını yaptırdı.

Aşının ilk dozunu 28 gün önce yaptırdıklarını anımsatan Bayar, şöyle konuştu:

"Aşıdan sonra yan etkiyle karşılaşmadık. Sağlıkçılarımız ilk doz aşılarını yaptırmışlardı, İkinci doz aşılarını da yaptırmaya başladılar. Hastanemizde 20 aşı odamız mevcut. İki doktor, 10 hemşire arkadaşımızla aşılama programını yürütmekteyiz. 1593 personelin aşı çalışması yapılıyor."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Said Molamahmutoğlu da ikinci doz aşısını olduğunu belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Halkımızdan da beklentimiz aşılarını biran önce yaptırmaları. Lütfen aşıya ilgi gösterelim. Huzurlu, mutlu günlere geri dönelim" dedi.

Sağlık çalışanı Havva Saltık ise "Aşının bir yan etkisi olmadı. Ailemde de koronavirüs geçiren olmadı. Umarım faydası olur ve antikor değerlerim yükselir. Tedbirleri bırakmıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız