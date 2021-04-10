Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı
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Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren 41 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken herkesi dikkatli olması konusunda uyardı.

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Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişiye bulaşan koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"LÜTFEN ÖNLEM ALMAYI İHMAL ETMEYİN"

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Murat Boz, "Koronavirüs test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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