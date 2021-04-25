Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı
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Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Haberler | 3. Sayfa

Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı Kısıtlamaya rağmen köy meydanında toplanıp sohbet eden köyün erkekleri jandarma minibüsünü görünce böyle kaçtı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kozluca köyünde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplanan bir grup jandarma minibüsünü görünce kaçmaya başladı...

Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı
Kısıtlamaya rağmen köy meydanında toplanıp sohbet eden köyün erkekleri jandarma minibüsünü görünce böyle kaçtı
BURSA - Bursa'nın ,

Kısıtlamada sokakta yakalandı, turist olduğunu iddia etti! Gerçek çok başka çıktı

İnegöl ilçesindeki Kozluca köyünde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, iftar sonrası dışarıya çıkıp köy meydanında toplanan bir grup kendi aralarında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra köy meydanında geçen jandarma minibüsünü gören köylüler kaçıp sokak aralarında saklanmaya çalıştı.

KAÇIŞ ANLARI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Köylü erkeklerin kaçıp sokak aralarında saklanmaya çalıştıkları anlar köyün güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Jandarma minibüsü geçtikten sonra köylüler yine aynı yerde toplanıp muhabbetlerini sürdürdü.

Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı
Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı
Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı
Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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