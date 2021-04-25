Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı

Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı Kısıtlamaya rağmen köy meydanında toplanıp sohbet eden köyün erkekleri jandarma minibüsünü görünce böyle kaçtı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kozluca köyünde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplanan bir grup jandarma minibüsünü görünce kaçmaya başladı...