Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

MUĞLA (AA) - Köyceğiz kordonu havadan görüntüsü

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile röportaj

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile röportaj MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, alanlar drone ile görüntülendi.