Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2) - Haberler
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Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Köyceğiz kordonu havadan görüntüsü Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile röportaj Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile röportaj MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, alanlar drone ile görüntülendi.

MUĞLA (AA) - Köyceğiz kordonu havadan görüntüsü

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile röportaj

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile röportaj MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, alanlar drone ile görüntülendi.

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

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AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri

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