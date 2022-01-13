Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)
AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Köyceğiz kordonu havadan görüntüsü Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile röportaj Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile röportaj MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, alanlar drone ile görüntülendi.
MUĞLA (AA) - Köyceğiz kordonu havadan görüntüsü
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile röportaj
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile röportaj MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, alanlar drone ile görüntülendi.