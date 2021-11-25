Son dakika haber: Muğla'da silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber: Muğla'da silahlı kavgada bir kişi öldü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Muğla'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kötekli Mahallesi'nde bir eğlence mekanının önünde Samet Demir (33) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K'nin silahla ateş açması sonucu Demir, ayaklarından ve göğsünden ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan S.K. ve aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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