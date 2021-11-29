Son dakika haber! Muğla'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Muğla'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Muğla'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kötekli Mahallesi'nde 25 Kasım'da bir eğlence mekanının önünde Samet Demir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.K. ve Ö.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kötekli Mahallesi'nde bir eğlence mekanının önünde Samet Demir (33) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K'nin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaçan S.K. ve olayla ilgili olduğu belirlenen Ö.A. gözaltına alınmıştı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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